Создатели двигаются по опубликованной дорожной карте.

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Разработчики сорок седьмого двигаются по опубликованной дорожной карте, и сегодня выпустили обновление с новой локацией для Hitman 3. Данная локация связывает вторую и третью часть серии. Я говорю об Ambrose Island, данная локация предоставляется бесплатно для всех владельцев оригинальной игры Hitman 3, нет необходимости в покупке дополнительных пропусков. Локация переносит игроков на далекий тропический остров в бухте Андаманского моря. На острове расположилась база синдиката, с которым и будет иметь разборки сорок седьмой. Локация, скорее всего, получит множество дополнительных целей и вызовов со временем.

Помимо новой локации была введена поддержка DLSS с версией 2.4.3. Серверы игры будут недоступны некоторое время, начиная с 12:00 по международному времени, до 16:00. Полная установка патча занимает у создателей примерно час, но на тестирование работы апдейта уходит еще несколько.

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Отмечу, что создатели обновили систему Elusive Arcade, благодаря чему теперь они смогут легче создавать аркадные контракты, без ограничений на одну цель из одной и той же части тайтла. У разработчиков теперь имеется расширенный список персонажей, для создания уникальных контрактов.