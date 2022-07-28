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Разработчики сорок седьмого двигаются по опубликованной дорожной карте, и сегодня выпустили обновление с новой локацией для Hitman 3. Данная локация связывает вторую и третью часть серии. Я говорю об Ambrose Island, данная локация предоставляется бесплатно для всех владельцев оригинальной игры Hitman 3, нет необходимости в покупке дополнительных пропусков. Локация переносит игроков на далекий тропический остров в бухте Андаманского моря. На острове расположилась база синдиката, с которым и будет иметь разборки сорок седьмой. Локация, скорее всего, получит множество дополнительных целей и вызовов со временем.
Помимо новой локации была введена поддержка DLSS с версией 2.4.3. Серверы игры будут недоступны некоторое время, начиная с 12:00 по международному времени, до 16:00. Полная установка патча занимает у создателей примерно час, но на тестирование работы апдейта уходит еще несколько.
Отмечу, что создатели обновили систему Elusive Arcade, благодаря чему теперь они смогут легче создавать аркадные контракты, без ограничений на одну цель из одной и той же части тайтла. У разработчиков теперь имеется расширенный список персонажей, для создания уникальных контрактов.