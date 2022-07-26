А что, пандемия нанесла ущерб и все подорожало, так будьте добры доплатите еще десяток долларов.

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Я думаю большинство спонсоров Kickstarter кампании настольной игры по Darkest Dungeon сейчас в бешенстве. Издатель Mythic Games опубликовал сообщение, где потребовал от спонсоров вложить еще десяток долларов, чтобы получить настолку в срок, или же они будут удерживать заказ в Китае так долго, как только смогут.

Кампания началась еще летом 2020 года, до истории с пандемией и скачком цен на логистику. Создатели смогли собрать более пяти миллионов долларов, а количество спонсоров перевалило за отметку в 30 тысяч. Фанаты надеялись получить настольную игру в прошлом году, однако проблемы с логистикой из-за пандемии наложили ограничения, и доставку отложили до текущего года. Сейчас Mythic посчитали, что затраты на логистику увеличились примерно на 600%, по сравнению с 2020 годом. Стоимость сырья для создания настольной игры увеличилась на 30%. Суммарные затраты на доставку составили 1,4 миллиона долларов, половину из этой суммы уже оплатил издатель. Другую половину ожидают получить от дополнительных вложений спонсоров.

Вариантов не много, либо вы оплачиваете от 18 до 69 долларов дополнительно и получаете игру в августе текущего года, либо ни платите ничего, однако получите игру в обозримом будущем. Возврат средств естественно не сработает.

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Большинство спонсоров уже выразило свое недовольство по этой ситуации, и действительно, это можно расценивать как наглый обман со стороны Mythic. Но и решить проблему иным способом не выйдет, компания то располагается в Китае.