Адекватный кооператив не даем, но Steam Deck держите.

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Сегодня фанаты Halo Infinite и владельцы Steam Deck смогут насладиться проектом на портативной консоли. Ранее тайтл не получалось запустить из-за конфликта с ПО для защиты от хакерского софта. Что уж говорить, если даже офлайн синглплеер отказывался работать. Теперь игрокам достаточно проделать несколько действий, и проект будет работать более или менее стабильно. За пошаговую инструкцию стоит сказать отдельное спасибо пользователю Reddit под ником DanTheBloke.

Необходимо войти в предварительную сборку Steam Deck. Необходимо установить Proton GE, благо руководство тоже имеется. Запускаете Halo Infinite и выбираете совместимость с последней версией Proton. Переходите в режим рабочего стола и меняете имя для папки "видео", либо очищаете содержимое папки установки тайтла.

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По идее после этих манипуляций игра должна запуститься и работать. Однако без проблем никуда: вы можете повстречать сбои с текстурами, неработающий звук и возможно просадки FPS. Из-за того, что предварительная сборка SteamOS только тестируется, могут начаться другие проблемы. Несмотря на это, тайтл поддерживает работу 60 кадров в секунду на портативной консоли, и даже выдает их на низкой настройке графики.