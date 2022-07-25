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PlayWay не перестает штамповать различные симуляторы, в том числе в серии механиков. Это можно легко объяснить, Car Mechanic Simulator довольно успешный проект, и разработчики стараются максимально выжать популярности из него, и перенести в другие тайтлы. Не поспоришь, у них это получается очень хорошо, ведь от PlayWay ожидаешь как минимум играбельного качества, с новыми механиками, ранее неизвестными в симуляторах.
В этой игре все как в CMS — начинаете с молодого механика, без опыта, навыков и денег. Заканчиваете опытным и богатым владельцем сети мастерских. Ищите старые яхты, выкупайте их, и ремонтируйте, чтобы после продать их за огромные цены на аукционе. Найдите легендарные модели суден, и заработайте десятки миллионов долларов. В этой игре можно заняться ремонтом как внешней части лодки, так и непосредственно внутренней.
Но в отличие от Car Mechanic вам дают на выбор сотню предметов интерьера, вы можете войти в яхту и изменить ее до неузнаваемости, в том числе сделать буквально золотую яхту. Результат своей работы можно оценить на фотографиях, благодаря фотореалистичной графике они получаются очень красивыми. Хотя системные требования говорят об обратном.