Создатели долго томили, но наконец собрались и объявили дату выхода дополнения.

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Наконец разработчики из студии SCS Software собрались с силами и выпустили в своем блоге не ролик или скриншоты, а дату выхода дополнения Монтана для American Truck Simulator. На протяжении большого промежутка времени, нас баловали только скриншотами карты в процессе разработки, и крупным видеороликом на 30 минут.

Теперь команда разработчиков подошла к этапу тестирования, и полировке дополнения. Создатели справятся за несколько недель, и планируют выпустить расширение уже 4 августа текущего года.

По словам создателей, они уверенны, что успеют доработать дополнение к моменту релиза. В принципе сомневаться не приходится, данная студия обычно всегда все делает в срок, а если и происходят проблемы — только из-за непредвиденных обстоятельств, например как это было с Hearts of Russia для Euro Truck Simulator 2.

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В этом дополнении вы сможете прокатиться по штату Монтана, с ее красивыми природными видами: например два национальных парка Глейшер и Йеллоустоун, последний очень известен в кругах туристов. На карте можно обнаружить горные вершины, озера и реки. Главная промышленность в штате, как не сложно догадаться — лесная. Это огромный кусок территории нетронутый загрязнённой промышленностью.