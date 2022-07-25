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Rockstar имеют право перестать работать над обновлениями Red Dead Online несмотря на популярность игры, но они не могут запретить фанатам продолжать получать удовольствие от одиночной игры. Так, один из фанатов решил оживить одиночную игру новой сюжетной кампанией в модификации, а также новыми функциями по типу редактора персонажей и ограблений.
Модификация Life or Crime еще не завершена полностью, однако на данный момент имеет довольно много интересного функционала: редактор персонажа, ограбления, и собственная история — пролог уже готов. История создана в любимом стиле Rockstar, как можно больше криминала и черных дел, причем с каждой новой миссией эти дела становятся только масштабнее и опаснее.
Создатель мода поставил цель создать историю независимую от Артура, главного героя Red Dead Redemption 2. Вы, как игрок создаете своего персонажа и проходите его историю по новой, забывая о прошлой официальной сюжетной линии. В основном модификация является полностью новой историей, однако разработчик все же добавил несколько сцен, где вы встретите уже знакомые банды.
Ранее модификация Life of Crime представляла собой одиночную миссию про ограбления за Артура, однако за этот год создатель сильно продвинулся в разработке. Добавлено множество уникального контента, не связанного с оригинальной игрой — миссии, кинематографические сцены. По словам создателя, работы предстоит еще очень много.