Ubisoft имеет непреодолимое желание заиметь королевскую битву.

реклама

Сегодня известный журналист Джефф Грабб рассказал, что французская Ubisoft, вероятно, работает над новой игрой в жанре королевской битвы во вселенной The Division. А еще Джефф отметил, что ранее проект был отменён, и вот снова возобновлена разработка. Вообще, что-то у Ubisoft в последнее время много манипуляций с играми — отмены, переносы и другие проблемы. Очевидно, что компании не хватает ресурсов, и если так будет продолжаться, придется вовсе переключиться только на успешные проекты.

Но не будем о грустном. Новая королевская битва получила название Reaper, это крупная самостоятельная игра. Разработку остановили по причине недовольства со стороны тестовой команды. Однако после провала бесплатной HyperScape, французы решились вернуться к старому концепту, и поработать над ним второй раз. По всей видимости Ubisoft имеет сильное желание создать хорошую королевскую битву, иначе объяснить такое стремление после провала, просто нельзя. Вселенная The Division вполне успешная серия игр, которая только добавляет шансы на успех новому проекту.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3060 Gigabyte Gaming за 40 с началом Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей Цены RTX 3090 идут к 100 тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела 12700KF за копейки в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

На данный момент Ubisoft работает как минимум над одним проектом во вселенной The Division — мобильная версия.