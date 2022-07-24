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Сегодня известный журналист Джефф Грабб рассказал, что французская Ubisoft, вероятно, работает над новой игрой в жанре королевской битвы во вселенной The Division. А еще Джефф отметил, что ранее проект был отменён, и вот снова возобновлена разработка. Вообще, что-то у Ubisoft в последнее время много манипуляций с играми — отмены, переносы и другие проблемы. Очевидно, что компании не хватает ресурсов, и если так будет продолжаться, придется вовсе переключиться только на успешные проекты.
Но не будем о грустном. Новая королевская битва получила название Reaper, это крупная самостоятельная игра. Разработку остановили по причине недовольства со стороны тестовой команды. Однако после провала бесплатной HyperScape, французы решились вернуться к старому концепту, и поработать над ним второй раз. По всей видимости Ubisoft имеет сильное желание создать хорошую королевскую битву, иначе объяснить такое стремление после провала, просто нельзя. Вселенная The Division вполне успешная серия игр, которая только добавляет шансы на успех новому проекту.
На данный момент Ubisoft работает как минимум над одним проектом во вселенной The Division — мобильная версия.