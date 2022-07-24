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Ни дня без интересной информации по поводу будущей FIFA 23 после анонса. Сегодня датамайнеры раскопали информацию о новом виде карточек для режима Ultimate Team. Карточки имеют логотип Marvel. Эту информацию опубликовал один из специалистов в соц.сетях.
Некоторые пользователи из сообщества выдвинули свои теории: скорее всего это будет некое мероприятие, коллаборация с известными героями из вселенной Marvel. Видимо это будет очередная карточка с усиленными характеристиками, как это очень любит делать Electronic Arts, да еще и за большую сумму реальных денег. Было бы интересно, если в игре появились реальные супергерои из фильма: халк на воротах и человек паук в нападении.
На данный момент разработчики из Electronic Arts молчат по этому поводу. Дополнительную информацию могут показать во время официальной презентации футбольного симулятора, или же непосредственно после релиза проекта.
Футбольный симулятор FIFA 23 выходит 30 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Последняя платформа получит довольно сильно урезанную версию, без графических нововведений, но с новым чемпионатом, составами и командами, и конечно с актуальными событиями в режиме Ultimate Team.