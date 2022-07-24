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FIFA 23 может устроить коллаборацию с Marvel
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Ни дня без интересной информации по поводу будущей FIFA 23 после анонса. Сегодня датамайнеры раскопали информацию о новом виде карточек для режима Ultimate Team. Карточки имеют логотип Marvel. Эту информацию опубликовал один из специалистов в соц.сетях.

Некоторые пользователи из сообщества выдвинули свои теории: скорее всего это будет некое мероприятие, коллаборация с известными героями из вселенной Marvel. Видимо это будет очередная карточка с усиленными характеристиками, как это очень любит делать Electronic Arts, да еще и за большую сумму реальных денег. Было бы интересно, если в игре появились реальные супергерои из фильма: халк на воротах и человек паук в нападении.

На данный момент разработчики из Electronic Arts молчат по этому поводу. Дополнительную информацию могут показать во время официальной презентации футбольного симулятора, или же непосредственно после релиза проекта.

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Футбольный симулятор FIFA 23 выходит 30 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Последняя платформа получит довольно сильно урезанную версию, без графических нововведений, но с новым чемпионатом, составами и командами, и конечно с актуальными событиями в режиме Ultimate Team.

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#marvel #fifa 23
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