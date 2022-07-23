Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Анонсирован симулятор Street Artist Simulator
Творите и не попадайтесь в лапы закона.
анонсы и реклама
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
-25% на 3050 MSI Gaming = за копейки
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде
-30% на 3090 MSI в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 с началом

реклама

Сегодня команда разработчиков из студии Shining Games анонсировала симулятор уличного художника Street Artist Simulator. Проект демонстрирует нелегкую жизнь уличных художников, которых преследуют за вандализм. Однако главный герой этого симулятора оказался несколько опаснее других, безобидных творцов искусства.

В этом симуляторе, как вы смогли догадаться главной целью является уличное искусство, вам необходимо рисовать красивые рисунки, и размещать их на стенах зданий в крупном городе. Тайтл предоставляет вам большой открытый мир, создайте свою историю творца искусства на улицах города. Однако не забывайте, что вы попадаете под статью вандализма, и за вами охотятся группы полицейских. В этом вам поможет знание паркура, при чем на довольно неплохом уровне, как минимум по крышам бегать точно получится.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3060 за копейки в Регарде, смотри
3060 Gigabyte Gaming за 40 с началом
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3050 дешевле 30 тр в Регарде
12700KF за копейки в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Если сидеть сложа руки не хочется, и срочно нужны деньги, можно заняться хакерством и нарушить еще пару статей. За то, это довольно быстрые деньги. Ваш персонаж может быть более честным и пойти работать официально, однако заработок падает в разы, а в городе сейчас инфляция, проблемы с ценами. По словам создателей, каждый выбор влияет на дальнейшую судьбу вашего героя. Тайтл не поддерживает русский язык.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#анонс #симулятор #street artist simulator
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Представлен доступный защищенный смартфон Ulefone Armor X6 Pro стоимостью 120 долларов
Представлен ноутбук Honor MagicBook 14 2022 на платформе AMD Ryzen 6000
Dell представила 16-дюймовый игровой ноутбук G16 7620 в нескольких модификациях
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европа потихоньку отменила санкции против российского титана в угоду Airbus и Boeing
12
Подписка EA в Steam продаётся со скидкой за 40 рублей
11
Какую видеокарту купить для God of War и Elden Ring – 5 геймерских GPU от 19 000 рублей
10
Виталик Бутерин подтвердил сроки перехода Эфира на PoS и назвал ключевые задачи на 2023 год
9
Какую видеокарту купить для World of Tanks в магазинах РФ – 6 игровых моделей от 6000 рублей
7
Невезучий майнер потратил миллион рублей на оборудование, а заработал всего 90 тыс. рублей
15
Опубликованы системные требования футбольного симулятора FIFA 23
+
Флагманские видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют и возвращаются к рекомендованным ценам в магазинах РФ
13
GeForce RTX 3080 не справилась с Saints Row в 4K@60fps – требуется более мощная GeForce RTX 4090
10
Киты активно сливают Эфир, а хомяки наращивают активы на фоне роста курса криптовалюты
8
Сколько будут давать за 1 доллар к концу 2022г – в правительстве РФ ожидают снижение курса до 80р
73
В РФ разблокировали Tor Browser
25
Версия FIFA 23 для Nintendo Switch лишится множества контента из других версий
+
Ошибка драйверов снижала производительность новых видеокарт Intel Arc в сто раз
6
Microsoft представила интерфейс переполнения панели задач в последней сборке Windows 11 Insider
6
Геймер получил от Amazon коробку с песком вместо видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
5
AI Dungeon - самая требовательная к мощности игра для ПК, по словам директора Latitude
5
Хорошая новость для геймеров - видеокарты Intel Arc Alchemist бесполезны для майнеров
15
Изучаем первые достоверные рендеры графического чипа Radeon RX 7900 XT на базе чиплетов
3
За месяц цены на RTX 3090 в Европе упали на 20%: выбираем самую выгодную видеокарту среди RTX 3000
2

Популярные статьи

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel — как недооцененная тактика стала моей любимой игрой
40
Неудачная попытка собрать две системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719
120
Меняю брусок алюминия с турбиной на 2U башню в MicroATX системе
36
Крупные NFT площадки постепенно сокращают своих сотрудников, а порой и вовсе прекращают деятельность
20
Мои впечатления от игры Rogue Warrior. Часть 1
7
Тест и обзор кулера ID-Cooling SE-207-XT Advanced
2

Сейчас обсуждают

Winssy
23:10
Обогнали они его ещё с выходом 12900к.
Core i7-13700K в паре с памятью DDR5 ощутимо оторвался от AMD Ryzen 9 5950X в тесте Geekbench 5
korney
23:09
Молодец. Возьми с полки пирожок.
Тест и обзор кулера ID-Cooling SE-207-XT Advanced
Luck-AD
23:09
Ну слава богу хотя бы за 2 года смогли догнать. Но на подходе Zen 4 который в очередной раз поводит голубым по губам и откинет на годика 2 в догоняющих :D
Core i7-13700K в паре с памятью DDR5 ощутимо оторвался от AMD Ryzen 9 5950X в тесте Geekbench 5
AmazingShot
23:02
Взял в начале февраля Deepcool AK620 к 12600К. Кулер считаю идеально справляется со своей задачей. Вода никакая не нужна. За обзор спасибо, было интересно сравнение.
Тест и обзор кулера ID-Cooling SE-207-XT Advanced
Ваня Кислицын
23:01
Цены лютые конечно, но у меня родители так живут в селе, сейчас активно на мобильный интернет переходят, там скорость 30туда - 20сюда мбс
Halo Infinite «пожирает» свыше 1 Гбайта интернет-трафика за пару матчей — игроки в замешательстве
Asl Ask
23:00
Чел, дай ссылку на 7 5800x за 9,5 ,прост 5 5600x-12
GeForce Now запускает облачные игры со 120 fps на всех поддерживающих Android устройствах
Ваня Кислицын
22:58
24/27 это еще низкий пинг, вот будет под 200, тогда и обращайтесь. Проф игроки в лол играю по лану с пингом в 9, по сети в корее пинг 15, не думаю что вас очень вы можете заметить разницу пинге 27 ил...
Halo Infinite «пожирает» свыше 1 Гбайта интернет-трафика за пару матчей — игроки в замешательстве
Сергей Лепилов
22:57
Так ты ничего вразумительного не сказал в объяснениях. В следующем твоём "труде" предлагаю тебе делать зарисовки картинок карандашом, чего уж там с фото возиться. Так ещё проще.
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
Ваня Кислицын
22:54
Знаю одну компанию, в которой абонентам 5тысяч долга прощают, если не платить им больше 5 лет. Там юристы не очень хорошо отрабатывают и им проще забить на этого человека и нового привести, который ис...
Halo Infinite «пожирает» свыше 1 Гбайта интернет-трафика за пару матчей — игроки в замешательстве
Ваня Кислицын
22:53
А я dropbox на ядиск переносил, миграции нет, пришлось через свой ПК прогонять. Интернет 500мбс, 2 ночи перегонял, примерно 3Тб, правда примерное половину времени это я админил информацию. За год наве...
Halo Infinite «пожирает» свыше 1 Гбайта интернет-трафика за пару матчей — игроки в замешательстве
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем