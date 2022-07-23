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Сегодня команда разработчиков из студии Shining Games анонсировала симулятор уличного художника Street Artist Simulator. Проект демонстрирует нелегкую жизнь уличных художников, которых преследуют за вандализм. Однако главный герой этого симулятора оказался несколько опаснее других, безобидных творцов искусства.
В этом симуляторе, как вы смогли догадаться главной целью является уличное искусство, вам необходимо рисовать красивые рисунки, и размещать их на стенах зданий в крупном городе. Тайтл предоставляет вам большой открытый мир, создайте свою историю творца искусства на улицах города. Однако не забывайте, что вы попадаете под статью вандализма, и за вами охотятся группы полицейских. В этом вам поможет знание паркура, при чем на довольно неплохом уровне, как минимум по крышам бегать точно получится.
Если сидеть сложа руки не хочется, и срочно нужны деньги, можно заняться хакерством и нарушить еще пару статей. За то, это довольно быстрые деньги. Ваш персонаж может быть более честным и пойти работать официально, однако заработок падает в разы, а в городе сейчас инфляция, проблемы с ценами. По словам создателей, каждый выбор влияет на дальнейшую судьбу вашего героя. Тайтл не поддерживает русский язык.