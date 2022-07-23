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Недавно перезапуск Saints Row ушел на золото, тем самым переноса проекта больше не будет, и он точно выйдет в срок — в следующем месяце. Но эту радостную новость перекрывают некоторые издания, по их словам тайтл не будет поддерживать полноценный кроссплей между платформами, поиграть можно будет только между поколениями консолей. Таким образом, можно поиграть с друзьями в такой связке:
- Xbox Series - Xbox One;
- PlayStation 5 - 4
Эту информацию, к сожалению, подтвердил представитель Deep Silver. Непонятно, что ожидает игроков на ПК, возможно они смогут повеселиться хотя бы вместе с пользователями Google Stadia, пока этот вопрос остаётся открытым для горячих обсуждений.
Тем временем есть и радостная новость от представителя — тайтл поддерживает кооператив до двух человек на всю сюжетную кампанию. Перезапуск Saints Row выходит 23 августа на ПК и консолях PlayStation/Xbox, а также на сервис Google Stadia.
Некоторые крупные издания уже получили игру в руки, и оставили свои отзывы от проекта: им весьма понравилась система прогрессии в игре, однако вождение и стрельба сделана на довольно простом уровне, как для экшена в открытом мире. В целом изданиям игра понравилась.