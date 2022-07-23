Xbox Series запускает проект в 4К при 60 FPS, а PlayStation 5 только 1440р при 60 FPS.

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

реклама

Сегодня королевская битва PUBG получает масштабный апдейт под номером 18,2, он добавляет в игру новую игровую локацию, вооружение и улучшает работу проекта на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.

Теперь некстген консоли смогут работать в новом графическом режиме: Xbox Series запускает проект в 4К при 60 FPS, а PlayStation 5 только 1440р при 60 FPS. Однако очевидно, что чистых 4К здесь не будет, работает динамическое разрешение, а падение составляет вплоть до Full HD.

Другим важным обновлением является введение новой игровой локации Deston. Это карта размером 8 на 8, на ней расположилось сразу несколько биомов: холмы, горы, болота и город.

Апдейт принес с собой два удобных инструмента для любителей занимать высотные точки — крюк, который позволяет вскарабкаться на здание, это очень удобно в условиях нового города с небоскрёбами. Второй инструмент — хорошо известный игрокам Warzone парашют, он позволяет быстро спуститься с возвышенности не получая урон, и застать противника врасплох. Крюк необходимо искать непосредственно на локации, а вот парашют выдается каждому игроку на старте матча.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3060 за копейки в Регарде, смотри Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 50тр 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей Цены RTX 3090 идут к 100 тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3050 дешевле 30 тр в Регарде 12700KF за копейки в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Карта традиционно приносит с собой новое вооружение — дробовик O12 и пистолет-пулемет MP9. Дополнительно стартовало несколько временных ивентов с наградами в честь выпуска апдейта, первый из которых продлится до 17 августа.