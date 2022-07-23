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Сегодня королевская битва PUBG получает масштабный апдейт под номером 18,2, он добавляет в игру новую игровую локацию, вооружение и улучшает работу проекта на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.
Теперь некстген консоли смогут работать в новом графическом режиме: Xbox Series запускает проект в 4К при 60 FPS, а PlayStation 5 только 1440р при 60 FPS. Однако очевидно, что чистых 4К здесь не будет, работает динамическое разрешение, а падение составляет вплоть до Full HD.
Другим важным обновлением является введение новой игровой локации Deston. Это карта размером 8 на 8, на ней расположилось сразу несколько биомов: холмы, горы, болота и город.
Апдейт принес с собой два удобных инструмента для любителей занимать высотные точки — крюк, который позволяет вскарабкаться на здание, это очень удобно в условиях нового города с небоскрёбами. Второй инструмент — хорошо известный игрокам Warzone парашют, он позволяет быстро спуститься с возвышенности не получая урон, и застать противника врасплох. Крюк необходимо искать непосредственно на локации, а вот парашют выдается каждому игроку на старте матча.
Карта традиционно приносит с собой новое вооружение — дробовик O12 и пистолет-пулемет MP9. Дополнительно стартовало несколько временных ивентов с наградами в честь выпуска апдейта, первый из которых продлится до 17 августа.