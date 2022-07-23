Под нож попал не только Frontline, а и VR проект во вселенной Splinter Cell.

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Ubisoft опубликовала финансовый отчет за первый квартал текущего года и провела встречу с инвесторами. Там, французская компания сообщила несколько интересных новостей. Во-первых, экшен в открытом мире Avatar: Frontiers of Pandora переносят на следующий год. Во-вторых, разработка Ghost Recon: Frontline прекращена, тайтл не увидит долгожданный релиз.

К Frontline в принципе относились не очень с момента первого анонса, было много критики в сторону создателей. Тогда команда разработчиков пообещала основательно переработать шутер, создав совершенно иное ощущение от игры. Показ должен был состояться в обозримом будущем, однако теперь этого не произойдет вовсе. Французы решили полностью отменить разработку бесплатного шутера, и перевести ресурсы на работу над другими тайтлами, более успешными и приносящими прибыль компании.

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Под нож попал не только Frontline, а и VR проект во вселенной Splinter Cell. Отменили еще два не анонсированных проекта. Причину такого решения называть отказались. Однако я могу предположить, что разработка обходиться дороже, нежели ожидали создатели. Либо компания желает перевести больше ресурсов на работу над популярными франшизами, чтобы получать больше прибыли.