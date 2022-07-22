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Многими горячо ожидаемая Avatar: Frontiers of Pandora от французской Ubisoft была перенесена на следующий финансовый год. Об этом сообщила Ubisoft во время закрытого собрания перед инвесторами. Таким образом тайтл выйдет не ранее апреля следующего года. Скорее всего датой релиза станет любимые месяцы осени (сентябрь-ноябрь). До этой новости, тайтл должен был выйти в декабре, вместе с выпуском фильма "Аватар: Границы Пандоры".
Причина переноса, якобы желание создать первоклассную игру с новыми технологиями. Много раз мы слышали такие "отмазки" при разработке Skull and Bones. Пиратскому экшену повезло, что разработчики заключили контракт с властями Сингапура, и просто не могут более переносить проект на следующий год. С Автаром может случиться такая же проблема. Во всяком случае надеемся, что эта игра не станет очередным долгостроем от французской компании.
Avatar: Frontiers of Pandora это экшен в открытом мире во вселенной Аватара. Проект разрабатывается студией Massive Entertainment с помощью Disney и Lightstorm Entertainment. Выход тайтла запланирован на платформах PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Проект создается на новом движке Snowdrop, что позволяет использовать самые новые технологии для разработки под некстген устройства.