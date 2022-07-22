реклама
Команда разработчиков из Rockstar Games объявила, что 26 июля выпустит новое обновление для онлайн режима GTA: V. Апдейт получил название "Преступные предприятия".
В Штате Сан-Андреас тоже имеются проблемы с инфляцией, и игрокам нужно вновь обратиться за помощью в криминальный мир. Масштабное обновление вводит в проект множество новых миссий, а также черный бизнес. Вы сможете поучаствовать в специальных миссиях в роли присяжного IAA, и другие не менее захватывающие контракты с хорошей оплатой.
Апдейт дает больше путей для развития в криминальном мире Сан-Андреаса. Пользователи могут ожидать увеличенную оплату за их незаконный труд, открыть новые транспортные средства, и участвовать во временных мероприятиях.
Апдейт добавляет много новых незаконных активностей для руководителей черного бизнеса: так, байкеры могут начать бизнес по продаже и доставке велосипедов, а оружейники выполнять крупные контракты на поставку вооружения в аммунацию. Обычные руководители офиса смогут поучаствовать в поисках специальных грузов, либо принять участие в газовых махинациях в качестве агента IAA. Санкционные проблемы и жара добралась даже до игрового штата.