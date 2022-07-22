Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
26 июля GTA: Online получит обновление The Criminal Enterprises
Санкционные проблемы и жара добралась даже до игрового штата.
анонсы и реклама
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-25% на 3050 MSI Gaming = за копейки
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
-30% на 3090 MSI в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 с началом

реклама

Команда разработчиков из Rockstar Games объявила, что 26 июля выпустит новое обновление для онлайн режима GTA: V. Апдейт получил название "Преступные предприятия".

В Штате Сан-Андреас тоже имеются проблемы с инфляцией, и игрокам нужно вновь обратиться за помощью в криминальный мир. Масштабное обновление вводит в проект множество новых миссий, а также черный бизнес. Вы сможете поучаствовать в специальных миссиях в роли присяжного IAA, и другие не менее захватывающие контракты с хорошей оплатой.

Апдейт дает больше путей для развития в криминальном мире Сан-Андреаса. Пользователи могут ожидать увеличенную оплату за их незаконный труд, открыть новые транспортные средства, и участвовать во временных мероприятиях. 

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3060 за копейки в Регарде, смотри
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
<b>3050 MSI Ventus дешевле 30 тр </b>
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке
12700KF за копейки в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Апдейт добавляет много новых незаконных активностей для руководителей черного бизнеса: так, байкеры могут начать бизнес по продаже и доставке велосипедов, а оружейники выполнять крупные контракты на поставку вооружения в аммунацию. Обычные руководители офиса смогут поучаствовать в поисках специальных грузов, либо принять участие в газовых махинациях в качестве агента IAA. Санкционные проблемы и жара добралась даже до игрового штата.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#gta: online #the criminal enterprises
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эволюция или революция - вышел велосипед с приводом Supre Drive
25
Инсайдер раскрыл первые сведения о видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5090 – отказ от технологии чиплетов
13
Какую видеокарту купить для God of War и Elden Ring – 5 геймерских GPU от 19 000 рублей
9
Илон Маск продал Биткоинов на $936 миллионов – курс криптовалюты отреагировал снижением
25
Aliexpress больше не самая популярная торговая онлайн площадка в России
13
Европа потихоньку отменила санкции против российского титана в угоду Airbus и Boeing
5
Флагманские видеокарты в магазинах становятся доступнее - RTX 3080 стоит ниже 80 тысяч рублей
15
В свежем геймплее стратегии Farthest Frontier показали развитие поселения в различные времена года
+
На Aliexpress курс доллара опустился ниже 62 рублей
12
Виталик Бутерин подтвердил сроки перехода Эфира на PoS и назвал ключевые задачи на 2023 год
5
Курс доллара на AliExpress снизился до 61.42 рублей, а с ним подешевели и видеокарты
2
Подписка EA в Steam продаётся со скидкой за 40 рублей
8
Блогер на личном примере показал, как играть в современные игры на самом старом железе
35
Китайская подделка на RTX 3060 с ограниченной памятью превосходит оригинал в играх
5
Илон Маск продал почти 32 тыс. биткоинов на сумму $936 млн, чем спровоцировал падение криптовалют
5
Российский магазин назвал 5 самых продаваемых игровых видеокарт июля 2022 года
7
14-ядерный Core i5-13600K легко обошёл более дорогой 16-ядерный Ryzen 9 5950Х в тесте CPU-Z
29
В Call of Duty: Modern Warfare 2 добавят ночной режим
+
Стоит ли покупать видеокарту на вторичном рынке – за и против нового и б.у. графического чипа
31
Microsoft представила интерфейс переполнения панели задач в последней сборке Windows 11 Insider
6

Популярные статьи

Дмитрий Рогозин покинул кресло руководителя госкорпорации "Роскосмос", подводим итоги
157
Массачусетский технологический институт построил машину времени для обнаружения темной материи
20
Новая соц.сеть Ton Place – о моих заработках и перспективах для каждого, взгляд изнутри
19
Fallout Tactics: Brotherhood of Steel — как недооцененная тактика стала моей любимой игрой
39
Неудачная попытка собрать две системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719
109
Симбиоз компьютера и смартфона — 10 полезных функций смартфонов для ПК-геймера
11
Крупные NFT площадки постепенно сокращают своих сотрудников, а порой и вовсе прекращают деятельность
9

Сейчас обсуждают

nalimezzz29
22:47
Ох уж этот машинный перевод... Автор, по-ходу, вообще не парился. И за эту халтуру еще и вознаграждение начислено!
AI Dungeon - самая требовательная к мощности игра для ПК, по словам директора Latitude
Tumlik
22:38
Смысл каждый день постить новости о ненужных никому для игр видеокартах, в том чтобы постить новости, если нужно посмотреть как соответствуют рекомендуемым смотрите карты для игр типа 3060.
Флагманские видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют и возвращаются к рекомендованным ценам в магазинах РФ
Rey.B.
22:32
"Теперь батрак будет иметь доход" - А батрак и не будет. Основное средство производство в 21 веке, это "профессионализм". Он принадлежит исключительно работнику! Если он у работника не покупается, то ...
Крупные NFT площадки постепенно сокращают своих сотрудников, а порой и вовсе прекращают деятельность
Ultimauser
22:21
Медленнее будет в 2 раза, инсайд от амд
Intel Core i7 Raptor Lake превосходит AMD Ryzen 9 5950X в Geekbench
BarDuck
22:21
Зачем так далеко. Можно с Казахстаном сравнить
Флагманские видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют и возвращаются к рекомендованным ценам в магазинах РФ
tolyanych
22:20
А тем временем в неком линке GF210 за 3 косаря лежит. А вдруг кто-то купит.
Флагманские видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют и возвращаются к рекомендованным ценам в магазинах РФ
Madarator
22:19
А полетим мы туда ночью, чтобы не обжечься!
Китайцы готовятся скорректировать траекторию опасного для Земли астероида в 2026 году
Ivan Fakov
22:16
Велик по цене б/у иномарки. Заверните два
Эволюция или революция - вышел велосипед с приводом Supre Drive
Smytjan
22:15
Минуса как-то изменяют реальное положение дел?))
Европа потихоньку отменила санкции против российского титана в угоду Airbus и Boeing
WhatAboutJesusChrist
22:12
Порт Роттердама приостановил контейнерные перевозки в Россию и из нее https://d2wuth9q782v1u.cloudfront.net/a/port-rotterdama-prekraschaet-perevozki-v-rf/31955362.html?utm_medium=proxy&utm_campaign=ot...
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем