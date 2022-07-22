В этот список входят новые режимы и графические улучшения. Будьте добры, покупайте PlayStation 5.

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Electronic Arts даже перед кончиной действия лицензии на FIFA не удосужилась создать нормальную версию для игроков на Nintendo Switch. Разработчики решили продолжить неприятную во всех смыслах традицию, и лишить Nintendo версии всех новых режимов и графических улучшений двадцать третьей части футбольного симулятора. Таким образом данная игра является той же FIFA 22 Legacy Edition, просто в другой обертке. В свою очередь прошлая часть подверглась серьезной критике по причине отсутствия масштабных нововведений. Выходит, что игроки на Switch просто покупают FIFA 21, или даже 20 за полную стоимость нового проекта.

Какие же все таки функции будут отсутствовать?:

Новая система Hypermotion 2 для реалистичных анимаций и физики. Да что уж вторая версия, даже Hypermotion из прошлой части поддерживаться не будет. Не будут менять систему пенальти и штрафных ударов. Режим FUT Moments отсутствует.

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Если верить описанию в магазине eShop, проект все таки получит новые клубы и женский чемпионат. Новые стадионы, украшения и составы тоже будут обновляться, так же как и на других актуальных платформах. FIFA 23 потребует минимум 14 гигабайт памяти на Nintendo, тогда как основная игра на ПК и некстген консолях требует примерно 100 гигабайт. Проект выходит 30 сентября по цене в 40$.