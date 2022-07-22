Руку приложила даже внутренняя студия Sony.

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Обычно над новой частью Call of Duty работает несколько студий, одна занимается сугубо мультиплеером, другая сюжетной кампанией, а третья дополнительным третьим режимом. Однако над грядущей Modern Warfare 2 работают гораздо больше студий, нежели над другими играми от Activision, ходят слухи, что даже Sony помогала в разработке. По словам инсайдера RalphsValve, который предоставил довольно много информации по поводу нового шутера, над игрой немного работала Sony, а также взяла на себя обязательство по рекламе проекта.

Отмечу, что основную роль в разработке шутера брала именно Infinity Ward. Она полностью взяла на себя создание сюжетной истории, и идей для мультиплеера. Остальные студии взялись помогать в менее значимых аспектах проекта. Почти все внутренние студии Activision приложили свою руку к будущему тайтлу, включая Treyarch, Raven Software, Sledgehammer Game.

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Все же самая интересная новость, это информация, что компания Sony приняла участие в разработке. Так, по информации инсайдера Sony выделила несколько внутренних отделов для помощи в разработке, а также займётся продвижением шутера, скорее всего большую часть рекламы будут уделять версии для консоли. По словам RalphsValve, японцы взяли некую обязательную сумму в расходах на рекламу, и отказаться не смогут.