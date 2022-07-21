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Команда разработчиков Call of Duty: Vanguard, а заодно и королевской битвы Warzone официально заявила, что проект получит межсезонное обновление с новым контентом 27 июля. Обновление назвали "Reloaded", оно вводит в шутер новую косметику, режимы, и локацию для мультиплеера.
Самое интересное для всех фанатов шутера — появление в продаже двух моделей терминатора: Т-800 и полицейский Т-1000. Оба скина собираются продавать в одном комплекте с ещё 9 различными предметами на тематику фильма.
Четвертый сезон вводит в шутер оператора Икенну Олоу из Авангарда, с ее уникальной штурмовой винтовкой Vargo S. А мультиплеер Vanguard пополнится новой локацией Desolation, она переносит игроков в забытую деревню.
Одного терминатора вполне хватает для хорошего обновления, однако разработчики решили порадовать игроков новым режимом Rebirth of the Dead. Пользователи перемещаются на остров возрождения, убитые берут под контроль мертвецов. Впрочем, убитый игрок имеет шанс стать здоровым солдатом вновь, если сумеет найти 4 антидота на карте, до того момента, пока его не заберет другой игрок.
Для любителей классической Кальдерры вводят режим "Испытания титанов", он меняет стандартные правила добавляя новые предметы.