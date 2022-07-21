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Датамайнеры продолжают активно искать информацию по поводу будущей Modern Warfare 2 в файлах некой Warzone Mobile. Так, специалисты смогли обнаружить то, что очень похоже на ночной режим. Видимо, в следующем проекте от Activision ночной режим вновь вернется на некоторые карты, как это было ранее в первой Modern Warfare. Вероятность такого развития событий довольно высока, учитывая какая популярность была у режима.
Если вы до сих пор не знаете, что это за режим такой, то это самый обыкновенный командный бой, однако бой разворачивается не солнечным днем, а кромешной темнотой. В случае, если совсем не получается разглядеть противника, можно использовать прибор ночного видения.
Специальный режим с ночными картами был разработан даже для мобильной версии Call of Duty, однако как специальная акция на время. Похоже, что десяток карт получат такую версию в Modern Warfare 2, и скорее всего такая активность перейдет в будущую Warzone 2.
Вторая часть Modern Warfare запланирована на 28 октября. Бета-тестирование пройдет в конце августа, вначале эксклюзивно для консолей, а после для всех остальных платформ. Отмечу, что российским игрокам для покупки предварительного заказа придется сменить регион, за рубли игру не купишь.