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С каждым днем выход версии Marvel's Spider-Man Remastered на ПК приближается, потому компания Sony спешит рассказать фанатам как можно больше ранее скрытой информации. Компания уже раскрыла довольно много интересной информации, это трейлер, системные требования и другие технические аспекты, однако сегодня они рассказали какие бонусы получат покупатели предзаказа.
Если вы собираетесь приобрести проект заранее до выхода, вы сможете получить несколько приятных бонусов на запуске. Так, вы получите пять очков навыков, которые возможно тратить сразу после входа в игру. Также будут открыты три костюма для паучка, и гаджет Spider-Drone. Отмечу, что получить данные костюмы, гаджет и очки для навыков можно после запуска проекта просто играя.
Компания Sony отметила некоторые из технических особенностей порта на ПК — это поддержка функции DLSS и DLAA, а также пять штук графических сетапов. Проект выходит 12 августа, а Miles Morales выйдет через несколько месяцев — этой осенью.
Самое главное разочарование для игроков из санкционных территорий — приобрести игру в стим на российском аккаунте не выйдет, однако благодаря Epic Games можно узнать цену: 3749 рублей. Покупатели из Беларуси получили возможность приобрести проект за 49-59 долларов, а самая маленькая цена в Турции — 499 лир, или 1500 рублей.