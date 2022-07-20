Фанаты собираются на протяжении двух месяцев заходить в игру на выходных и играть онлайн матчи в старых ассасинах.

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Пока французская Ubisoft празднует годовщину 15-летия франшизы ассасина, фанаты старых проектов Ubisoft собирают группу людей для игры в онлайн матчи, перед окончательным закрытием серверов игр. Напомню, что в сентябре французская компания собирается отключить сервера нескольких десятков старых игр, решение было изменено только для Anno 2070, там сами разработчики вместе с сообществом убедили компанию не отключать серверы. С франшизой ассасина похоже такого чуда не случится, и поддержка онлайн-сервисов для Assassin’s Creed: Brotherhood, Revelations и AC3 будет прекращена. После этого, любые многопользовательские игры станут невозможным. С одной стороны решение довольно логичное, играм уже много лет, и в них почти нет онлайна, зачем держать серверы активными. С другой же, довольно обидно за легендарные проекты.

Поклонник франшизы Станислав Костюк, являющейся бывшим геймдизайнером из Ubisoft сообщил, что ждет игроков на онлайн сессии в старых ассасинах на выходных, и даже расписание оставил:

Brotherhood сыграют 23, 24, 29 и 30 июля. Revelations 5, 6, 12 и 13 августа. Третью часть 19, 20, 26 и 27 августа.

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Таким образом, по его плану, каждый фанат успеет получить удовольствие от мультиплеерных матчей на протяжении нескольких часов, причем поучаствовать смогут несмотря на большие отличия в часовом поясе. Так, пройдет 36 сессий, по 12 на один часовой пояс. Многие фанаты ассасинов подхватили эту идею и репостят твит, чтобы набрать как можно больше участников.