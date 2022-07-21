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Сегодня подошел к концу второй этап закрытого тестирования Overwatch 2, и тайтл стал на один шаг ближе к полноценному релизу 4 октября текущего года. Команда создателей рада проведенному времени на тестировании вместе с сообществом, им было приятно наблюдать за игрой фанатов, и получать полезные отзывы. Во время тестирования, создатели работали над двумя аспектами игры: баланс героев и техническая составляющая, и собираются продолжать оттачивать проект до релиза.
Разработчики сообщили, что собираются изучить информацию, полученную от игроков во время тестирования, и внести множество изменений в баланс героев. Создатели пообещали, что в течение этого, и следующих месяцев будут делиться информацией по поводу этапа разработки, что добавляется, или исправляется. По всей видимости, уже совсем скоро нам покажут нового героя поддержки, которого находили датамайнеры во время тестирования. По словам создателей, у них ещё много контента, который можно было бы представить игрокам за эти три месяца до выпуска игры. Также, они собираются показать статистику из второго закрытого тестирования, это произойдет через несколько недель на официальном сайте и аккаунтах в соц.сетях.