Спасибо датамайнеру «RealityUK» за информацию.

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Известный датамайнер RealituUK смог найти информацию по поводу полевых модификаций и особенных предметов в Call of Duty: Modern Warfare 2.

По всей видимости не очень любимая полевая модификация "Мертвая тишина" вновь вернется в игру Modern Warfare, а также грядущую королевскую битву Warzone 2. Скорее всего, если эта информация подтвердится, многие будут негодовать, однако все начнут пользоваться.

Шоковая граната в виде тактического снаряжения. Похоже, что это является копией гранаты из Black Ops 2. Действует довольно просто: когда противник входит в радиус поражения гранаты, он оглушается на некоторое время. Часто используется как мина при тактике ожидания, либо как граната для поддержки в штурме. Отличия от обычной оглушающей — шоковая срабатывает только в случае непосредственного нахождения врага в радиусе действия.

Сброс дыма может стать как полевой модификацией, так и уникальной серией убийств. Похоже, что дрон будет сбрасывать дымовую завесу для обеспечения временного укрытия для вас, удобно, когда необходимо перебежать к укрытию.

Сонар — серия убийств. Позволяет находить врагов под водой, аналог БПЛА. Похоже, что обычный беспилотник не сможет достать информацию о противнике под водой.

Боевая ярость — похоже новая для франшизы серия убийств, информация отсутствует.

Звуковая завеса — серия убийств. Будет оглушать всех противников в радиусе поражения.

Некий Стим-пистолет — либо модификация, либо серия убийств. Судя по всему позволяет исцелять союзников на расстоянии.

Телефон — что-то очень секретное.

Тактическая камера — модификация. Позволяет прикрепить ее к стене и наблюдать за врагами в безопасной зоне. Роль шпиона.

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Разрушитель бункеров — модификация. Судя по всему это устройство позволяет наносить урон противнику через стены.