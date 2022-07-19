Пара скинов, эмоция и кирка совершенно бесплатно.

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При регистрации в программе "Пригласи друга" с сегодняшнего дня вплоть до 10 января, вы получаете возможность открыть эксклюзивные награды реферальной программы. Получать очки можно только после входа на официальный сайт программы, и следуя инструкциям на нем.

Чтобы стать приглашенным пользователем необходимо отыграть в проект пару часов, и сделать это за тридцать дней до получения приглашения в программу. Таким образом, "фармить" очки мероприятия с помощью создания нового аккаунта несколько сложнее. Очки зарабатываются путем выполнения специальных заданий совместно с приглашенным игроком: игра в королевскую битву, повышение уровня, победа над противником и так далее. Участвовать можно только в одной программе за этот год. Став приглашенным от одного пользователя, не получится поменять его на другого до следующего года.

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Получить эксклюзивные награды можно на официальном сайте программы. Главная награда, экипировка Ксандра достанется паре достигшей 60 уровня в программе. Несмотря на то, что пригласить можно до 5 друзей, получить награду можно только один раз. Это правило распространяется на приглашающего, и пригласившего участника. Награды можно получить до 20 февраля.