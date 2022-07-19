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При регистрации в программе "Пригласи друга" с сегодняшнего дня вплоть до 10 января, вы получаете возможность открыть эксклюзивные награды реферальной программы. Получать очки можно только после входа на официальный сайт программы, и следуя инструкциям на нем.
Чтобы стать приглашенным пользователем необходимо отыграть в проект пару часов, и сделать это за тридцать дней до получения приглашения в программу. Таким образом, "фармить" очки мероприятия с помощью создания нового аккаунта несколько сложнее. Очки зарабатываются путем выполнения специальных заданий совместно с приглашенным игроком: игра в королевскую битву, повышение уровня, победа над противником и так далее. Участвовать можно только в одной программе за этот год. Став приглашенным от одного пользователя, не получится поменять его на другого до следующего года.
Получить эксклюзивные награды можно на официальном сайте программы. Главная награда, экипировка Ксандра достанется паре достигшей 60 уровня в программе. Несмотря на то, что пригласить можно до 5 друзей, получить награду можно только один раз. Это правило распространяется на приглашающего, и пригласившего участника. Награды можно получить до 20 февраля.