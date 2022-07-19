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В Fortnite началось мероприятие "Пригласи друга 2022"
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При регистрации в программе "Пригласи друга" с сегодняшнего дня вплоть до 10 января, вы получаете возможность открыть эксклюзивные награды реферальной программы. Получать очки можно только после входа на официальный сайт программы, и следуя инструкциям на нем.

Чтобы стать приглашенным пользователем необходимо отыграть в проект пару часов, и сделать это за тридцать дней до получения приглашения в программу. Таким образом, "фармить" очки мероприятия с помощью создания нового аккаунта несколько сложнее. Очки зарабатываются путем выполнения специальных заданий совместно с приглашенным игроком: игра в королевскую битву, повышение уровня, победа над противником и так далее. Участвовать можно только в одной программе за этот год. Став приглашенным от одного пользователя, не получится поменять его на другого до следующего года.

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Получить эксклюзивные награды можно на официальном сайте программы. Главная награда, экипировка Ксандра достанется паре достигшей 60 уровня в программе. Несмотря на то, что пригласить можно до 5 друзей, получить награду можно только один раз. Это правило распространяется на приглашающего, и пригласившего участника. Награды можно получить до 20 февраля.

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#fortnite #реферальная программа
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taurus88
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analoговнет
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taurus88
20:09
ну зачем сразу то 4тб?? для ос, прог и тяжких игорей ссд на 2тб, а для прочего сойдёт и хард хоть на 20тб.
О влиянии типа SSD накопителя в играх
Midosa
20:09
Примерно как если на 1-оядерном проце работать (жесть тормозная) или хотя бы пень с гипертрейдиенгом вставить (если не работал на одноядернике - не поймёшь). Ну и все копирования, установки, монтажные...
О влиянии типа SSD накопителя в играх
Ваня Кислицын
20:08
дак тут не в этом беда, игры и движки сейчас все еще выпускаются для HDD, поэтому и sata SSD хватает, но все может измениться с выходом игр на ue5, когда подгруздка объектов будет не по лодам, а по си...
О влиянии типа SSD накопителя в играх
Зеновий Радеонович
20:06
А зачем тебе быстрых 4Tb, просто интересно?
О влиянии типа SSD накопителя в играх
Зеновий Радеонович
20:06
Там есть и загрузка тоже.
О влиянии типа SSD накопителя в играх
taurus88
20:06
я уже по нику твоему понимаю что по ту сторону экрана очередной гнилой бандерлог. сало не ем, я только за здоровую белковую диету.
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
analoговнет
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