Проект держался на первой позиции почти месяц.

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Пик покупки PlayStation 5 после поставки в Великобританию прошел, а скидки добавили конкуренции в розницу страны. Таким образом гоночный симулятор F1 22 теряет первую позицию в чарте по продажам спустя почти месяц удерживания золота. Золотую позицию получает игра в серии Lego - Lego Star Wars: The Skywalker Saga, ранее проект располагался на седьмом месте, однако скидки делают чудеса. Продажи тайтла выросли на 83%, в большинстве благодаря консоли Xbox и Switch (более 100%).

На шестом месте оказалась сюжетная Far Cry 6 от Ubisoft, показатели ее продаж выросли на целых 275%, ранее проект находился на 32 месте. Другие тайтлы от французской компании тоже показали отличный рост, например Valhalla выросла на 441%, а WD: Legion на 777%. Однако даже такой прирост не помог проектам выйти на первые десять позиций в топе, они заняли 11 и 20 место.

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Такими же большими числами радуют Halo Infinite с приростом в 692%, и Avengers с 478%, однако они не попали даже в топ 20. В остальном чарт остался без особенных изменений, проекты немного поменялись местами друг с другом, и продолжают уверенно держаться. Так, футбольный симулятор Fifa 22 продолжает удерживать пятую позицию на протяжение трех недель.