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Жестокий ролевой экшен Thymesia от разработчиков OverBorder выйдет немного позже, нежели ожидали игроки. Перенос небольшой, всего на одну неделю. Так, проект выйдет не 9 августа, а 18.
Создатели сказали, что после того, как получили много полезных отзывов от игроков из демоверсии, решили внести больше правок. Изменения будут внесены на всех платформах. Создатели желают выпустить проект в релиз без сюрпризов и критических ошибок, но на это требуется немного больше времени, чем ожидалось.
Thymesia — это жестокий и динамичный ролевой экшен с тщательно продуманной системой оружия. Вы берете на себя роль некого Корвуса, и отправляетесь в загадочное королевство решать проблемы со смертью. Вы вправе выбирать свое вооружение, приемы и улучшать их за опыт заработанный в боях. Создайте свой индивидуальный стиль сражения.
Корвус может превратить себя в настоящую птицу и одолевать врагов своими крыльями, что добавляет динамичности и яркости проекту. Тайтл издается компанией Team17. Это одиночный проект без кооператива и онлайна. Уже заявлена поддержка российской локализации с субтитрами. С озвучкой — напряг, возможно в будущем создатели добавят хотя бы английскую версию для Корвуса.