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Готовьтесь к тактическому мышлению, ведь пошаговая тактическая стратегия рогалик Legends of Kingdom Rush запущена в магазине Steam. Команда из студии Ironhide Game Studio уже провела трансляцию в честь запуска проекта, где ответила на популярные вопросы от игроков.
Тайтл переносит пользователей в увлекательное путешествие по средневековому фантастическому королевству Kingdom Rush с элементами рогалика. Полчища инопланетных существ захватили ваше родное королевство, так что вам предстоит взять под управление одного из шести героев и пойти спасать родину. Возглавьте отряд из нескольких героев, обучитесь трудным техникам и побеждайте врагов своей тактикой. Героя можно дополнить милым спутником с уникальными навыками, которые помогают находить и уничтожать ваших врагов. Каждый матч будет уникален, так как вы открываете новых героев, и пробуете новые комбинации навыков и вооружения. Тайтл имеет свою сетку с шестигранными полями, на ней и будут происходить все основные баталии между инопланетными существами, и героями. Проявите ваше тактическое мастерство на этом поле, меняя сочетание героя и спутника.
Тайтл имеет поддержку русского языка, а разработчики много опыта в жанре, благодаря разработке и выпуску более шести игр такого типа.