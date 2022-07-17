Проект перейдет на бесплатную модель распространения.

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Команда разработчиков из студии Strange Matter Studios объявила, что проект Fault покидает ранний доступ и выходит в полноценный релиз 18 июля. Вместе с этим событием, разработчики хотят перевести проект на бесплатную модель распространения в Steam и Epic Games.

Перевод на бесплатную основу не единственное улучшение, которое придет к игрокам 17 июля. Во-первых, проект поменяет свое название на Fault: Elder Orb. Во-вторых, проект получит релиз в магазине Epic Games, и в честь этого раздачу бесплатного скина в течение одного месяца, эксклюзивно для Epic Games.

Появятся новые партнеры в виде Apple, Discord, Google Play и Unity. Выйдет патч под номером 0.17 с новыми локациями, режимом тренировки, системой блокировки, новым героем и внутриигровой консолью.

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Fault это инди MOBA от третьего лица. Проект предлагает вам выбрать своего собственного героя из десятка предложенных, настроить его под себя с помощью множества уникальных вариаций. Таковыми являются различное вооружение, снаряжение в виде костюмов, и навыки. Каждый матч разблокирует новых героев. Создатели отметили систему подвигов, которая позволяет игроку отдохнуть от постоянных битв на арене. А я отмечу — что это очень хороший клон Paragon.