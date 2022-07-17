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Студия Rogue Planet Games объявила о выходе апдейта Surf and Storm для шутера от первого лица - PlanetSide 2. Данный апдейт расширяет функционал боев под водой, которые были введены в проект в этом году. Что же приносит с собой обновление?
Во-первых, это огромное количество подводных баз, новое оружие предназначенное для сражений в воде, и снаряжение для ускоренного плаванья. И куда без новой механики - "морские посты", за захват которых, вам, и вашей команде дают возможность создать Корсаров — отличная поддержка в бою от искусственного интеллекта. Определенно, посты станут хорошим местом для игроков, которые ищут ярких перестрелок по миру PlanetSide.
Пока неясно, когда разработчики выпустят Surf and Storm для консолей PlayStation, обычно это занимает некоторое время, как это было с прошлыми обновлениями PlanetSide 2. На данный момент получить все эмоции могут игроки на ПК, а консольщики могут ознакомиться с описанием патча в Steam либо посмотреть свежий трейлер, демонстрирующий нововведения. Отмечу один момент, полезный для нынешних игроков этой ММО: в описании к патчу в Steam имеется полезная информация и характеристики Корсаров, а также их работа, советую ознакомиться, чтобы быть готовым к их использованию заранее.