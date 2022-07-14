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Сегодня игроки Age of Empires 4 встречают начало второго сезона, который принес с собой изменение баланса, новое испытание и дополнительный функционал. Первое, с чего хотелось бы начать, это событие под названием "Эпоха открытий". В течение испытания, игроки смогут забрать эксклюзивные награды в виде косметики для профиля, за выполнение простых задач.
Второй сезон принесет с собой функцию выбора карты для многопользовательского матча. Если вы не хотите играть на определенной локации, можно просто поставить на нее "минус", и она не будет подбираться. Однако учтите, что отрицательных оценок для локаций у вас всего пять. Если вы попадаете в долгую очередь во время подбора рейтингового матча, вам выдают три бесплатных голоса.
Новый функционал имеется и в настройках, причем с первого взгляда удивительно, как игроки "выживали" без такой функции. К примеру, теперь можно изменить раскладку горячих клавиш. Также можно масштабировать камеру по своему усмотрению, а не так, как этого желают разработчики. Естественно все это приправлено крупным изменением баланса, без такого изменения не выходит ни один сезон в Age of Empires. На официальном сайте описаны все изменения сезона.