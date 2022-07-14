Выживалка выйдет в раннем доступе.

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Как всегда, разработчики немного спешат с выпуском трейлеров. Так, MinMax Games Ltd. вчера выпустили релизный трейлер симулятора колонии в средневековой Шотландии Clanfolk. Сегодня проект будет полноценно запущен в Steam.

Clanfolk - однопользовательская игра симулятор с элементами выживания. Вы вынуждены бросить вызов суровой средневековой природе, и постараться спасти свою семью от гибели в условиях дикой природы. Вы берете под контроль маленький клан из десятка человек, и начинаете развитие с полного нуля. Вам предстоит обучиться выживать, разводить скот, сеять урожай и противостоять суровой погоде. В будущем вы сможете построить свое королевство, центр торговли, или маленькое поместье для семьи.

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В проекте имеется смена сезонов: лето позволит вам немного расслабиться, однако зябкие осенние ночи и морозная зима не даст покоя. Вы вынуждены планировать свое развитие учитывая факторы погоды и сезонов, иначе урожай не вырастет, скот помрет, а вы останетесь без пищи. Каждая пора года уникальна — весной можно собирать вкусные ягоды в лесу, ловить рыбу, охотится на кроликов или искать грибы. Каждый сезон меняет состояние почвы, так что возделывать поля придется вовремя, а не когда захочется. Погода постоянно мешает развитию: то пойдет град, то зимняя метель, то летние грозы. Зимой персонажам необходимо согреваться, иначе клан умрет от холода. Отпугнуть большинство игроков может графика — однако поверьте, это не главное.