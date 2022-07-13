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Экшен РПГ Hellpoint стала доступна на PlayStation 5
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Создатели экшен РПГ Hellpoint из студии Cradle Games объявили, что с сегодняшнего дня доступна покупка дополнения Blue Sun, а также проект можно приобрести пользователям PlayStation 5. Версия для игроков на Xbox Series выйдет через несколько недель - 26 июля. Ранее можно было запустить игру по обратной совместимости, однако специальные версии для некстген консолей обеспечивают игроков более быстрыми загрузками, а также игру в 60 кадров и 4К разрешение. В общем все то, что уже прочувствовали богатые игроки на ПК.

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Дополнение Blue Sun переносит игроков в параллельное измерение под названием "Лазурное солнце", где вам предстоит раскрыть секреты региона. Дополнение открывает доступ к трем новым крупным локациям, расширяя связь между уровнями проекта. Естественно куда без новой брони, боссов и персонажей — все это, присутствует. Из интересного: с этого момента покупатель сможет использовать два оружия одновременно, а также опробовать революционную систему контрактов, разработанную специально для нового региона. Покупателям станут доступны различные улучшения для комфортной игры — перераспределение навыков, организация инвентаря. Данные функции были разработаны при участии игроков.

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#playstation 5 #hellpoint #action rpg
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