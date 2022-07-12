RAM Pressure Under Fire это онлайн экшен с пошаговой системой боя.

реклама

Платформа 4Game показала игрокам новый тактический бесплатный многопользовательский экшен RAM Pressure Under Fire. Игра представляет собой пошаговый тактический онлайн-экшен во вселенной Sci-Fi, где игрок берет на себя роль командира отрядами наемников. Вам необходимо вербовать союзное войско, отправиться на поиски инопланетных артефактов, а также выполнять заказы по доставке таинственных ресурсов. Естественно по пути вы встретите других игроков в лице конкурентов, которые также хотят завладеть артефактом и забрать средства за него, не отдавая ничего остальным.

Уникальность тайтла состоит в том, что можно создать безграничное количество различных тактических ходов. Во время разработки плана битвы, необходимо учитывать кучу факторов: продумать укрытия для отряда, создать поддержку с фланга, раздать каждому задачу. Нельзя забывать про то, что каждое здание в игре можно разрушить, а погода и время суток меняется динамически.

Игроки имеют право выбирать 10 классов различных бойцов из трех групп наемников. У каждого персонажа имеется на выбор более ста навыков, из-за чего на поле боя редко встретишь одинаковых бойцов. Вы также можете модифицировать вооружение и снаряжение бойцов.

В тайтле имеется несколько режимов на любой вкус. Имеется рейтинговый бой один на один, сражение с друзьями два на два. А если вам не хочется контактировать с другими игроками, можно повеселиться в PvE режиме. В том числе присутствует короткая сюжетная история.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри В полтора раза снижена цена RX 6600 Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Проект доступен абсолютно бесплатно на платформе 4гейм.