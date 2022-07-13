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Команда разработчиков из студии Aesir Interactive продолжает следовать опубликованной дорожной карте, и выпускает крупное обновление с функциями управления трафиком для симулятора Police Simulator: Patrol Officers. Данный апдейт становится шестым по счету с момента запуска тайтла в раннем доступе.
Самое главное нововведение — функции для управления автомобилями на дороге. Таковыми являются жесты руками, всевозможные голосовые команды, и различные указатели. Теперь виртуальный офицер может руководить движением мегаполиса. Офицер имеет право заблокировать проезд целой дороги, остановить движение на улице, приказать развернуться трафику или к примеру установить шлагбаум. Пешеходам можно дать команду ожидать на месте, либо позволить найти обход. С водителями можно поступить аналогичным образом, все зависит от вашего решения. Такое обновление позволит легче разобраться с автомобильной аварией, ибо раньше приходилось перегораживать путь водителям своим патрульным транспортным средством.
Еще одно нововведение — всевозможные реакции искусственного интеллекта на ваши действия были улучшены. Так, боты теперь реагируют на мигалки и сирены на перекрестках, а их поведение не выглядит как походка "наркомана".