Вот уже второй год разработки, и третье бета-тестирование мобильной игры.

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Уже идет второй год разработки мобильной гоночной игры Racing Master, и подошел момент третьего бета-тестирования. Сегодня в официальном Discord сервере разработчиков опубликовали дату и время регионального тестирования гонки. Так, тест будет доступен всем желающим из Канады, однако обойти это ограничение не составит труда, необходимо только загрузить APK файл с сайта, либо поменять регион в Google Play. Внутриигровых проверок региона нет. Время тестирования: 14 июля в 5 часов утра по московскому времени.

Racing Master - гоночная игра на мобильные устройства под управлением iOS и Android, которая разрабатывается китайской NetEasy и Codemasters. Проект создают на движке Unreal Engine 4. В последнем бета-тестировании (ноябрь прошлого года) присутствовало более 50 лицензированных автомобилей, большинство из которых уже имеет различные вариации тюнинга.

Новое региональное тестирование принесло с собой множество изменений, давайте взглянем на них:

Полностью функционирующий сюжетный режим с историей и наградами;

Зимние карты и дрифт по льду;

Глубокая кастомизация внешности персонажа, а также его одежды;

Переработанная система миссий (испытаний);

Еженедельные турниры;

Мануалы для каждого существующего автомобиля в игре;

Переработанный интерфейс главного меню;

Клубные испытания;

AFK-миссии;

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Это только подтвержденные геймплейные изменения, а так, скорее всего улучшится управление, графика и добавится еще десяток лицензированных автомобилей. Релиз Racing Master не объявлен, однако многие склоняются к концу 2022 года. Игра разрабатывается под мобильные устройства, а также ПК.