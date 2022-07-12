Новые регионы, переработанная система банд и новые миссии.

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Команда разработчиков из студии Moon Moouse объявила, что стратегия в реальном времени Cartel Tycoon готовится к выходу из раннего доступа и получению полноценного релиза с версией 1.0. Релиз принесет с собой кучу контента в трех магазинах: Steam, GOG и Epic Games. Релиз запланирован на 26 июля текущего года. Также, разработчики готовят выход версии для некстген консолей. Такая версия запланирована на следующий год.

Версия 1.0 предусматривает улучшенный игровой опыт, по сравнению с ранним доступом. Начиная с 26 июля, игроки смогут найти новые способы ведения наркобизнеса, изъятия прибыли и легализации заработанных средств. В версии 1.0 была переработана система банд, они стали жестче и серьезнее относится к торговле с вашим картелем. Полноценный релиз предлагает опробовать новые миссии, аренду зданий и войну за территории.

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Cartel Tycoon - стратегия в реальном времени и симулятор в одном лице. Проект предлагает игроку взять на себя роль главаря картеля, и начать торговлю наркотиками. Вас ждет жестокая конкуренция с местными бандами. По началу они представляют большую угрозу, однако со временем, вы станете единственным торговцем в регионе. Тайтл находится в раннем доступе с прошлого года.