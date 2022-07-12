Полное переосмысление Battlefield 3.

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Разработчики максимально реалистичной модификации для Battlefield 3 раскрыли дату релиза мода Battlefield 3 Reality Mod. Релиз запланирован на 17 июля, для разработки мода понадобилось более 7 лет упорного труда и 80 человек. Данная модификация выходит с версией v.0.1.

Battlefield 3 Reality Mod основан на модификации Project Reality созданной для второй части шутера. Модификация предлагает игрокам кастомные локации, вооружение и игровые режимы. Сервера поддерживают онлайн до 100 игроков. Игровой процесс был полностью переработан в целях создания атмосферы реальной битвы. UI разрабатывался с нуля, учитывая специфику модификации. Также разработчики создали аналог рации, она встроена в серверы модификации.

Для запуска модификации вам необходимо иметь в наличии оригинальную игру и все доступные дополнения. Если вы игрок из Российской Федерации, и не имеете в наличии игру с дополнениями, протестировать модификацию станет сложнее. В таком случае придется прибегнуть к смене региона Steam, так как Electronic Arts полностью запретила продажу своих проектов в российских рублях. Если шутер был куплен до блокировки, и у вас имеются все дополнения — добро пожаловать на Discord сервер разработчиков мода.

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