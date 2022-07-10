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В Steam вышла демо-версия рогалика Fabular
Полная версия запланирована на осень текущего года.
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Студия Spiritus Games выпустила демоверсию, или если быть точнее "Пролог" для своей игры Fabular: Сказание о космосе. Fabular - это 2D экшен-рогалик про космических рыцарей. Проект объединяет жанр фантастики и Средневековья, создавая при этом отличную историю.

Странствуйте по всей галактике в поисках славы, ресурсов и своей Королевы. Вам предстоит принять бои с вражескими космическими кораблями под управлением других рыцарей в ближнем бою. Ваша цель — спасти королевство от разрушения любой ценой. Вся ваша семья пропала без вести в далеком космосе, а вы — таинственный рыцарь, отправитесь на их поиски. 

Пиксельный стиль графики совершенно не отталкивает от игры, а наоборот лучше передает дух средневековой истории. Разработчики приготовили сотню вручную нарисованных иллюстраций, которые объясняют сюжет игры на пальцах.

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Fabular: The Prologue - бесплатная версия полной игры, но с очень ограниченными возможностями, можно сказать демоверсия для ознакомления, перед покупкой оригинальной игры. Обычно, прологи предлагают 30 минут актуального геймплея. Полная версия Fabular запланирована на осень текущего года. Уже в прологе доступна локализация на русский язык.

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