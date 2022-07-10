Захватывающая история медвежонка в агрессивном мире.

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Команда разработчиков из студии Tixel Creative показала общественности трейлер 2.5D пазл-платформера Restitched. Создатели проекта обещают предоставить игрокам полноценный редактор уровней, огромный функционал для настройки персонажей, и захватывающую историю каждого героя.

Restitched предлагает крупный внутриигровой редактор Build Mode, с помощью которого можно создавать уникальные локации для последующего прохождения вместе с друзьями. Все творения от игроков будут доступны в мастерской Steam. Загрузить уровень не составит проблем, необходимо просто подписаться на работу автора, и уровень уже готов к прохождению.

Разработчики уделили много внимания гардеробу Стаффи, главному герою истории. В игре будет куча косметики, с помощью которой можно создать собственного стильного медвежонка. По всей видимости, косметическую работу тоже можно выложить в мастерской Steam.

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Самое главное в проекте — сюжет. По пути игроки встретят множество новых друзей для плюшевого компаньона, раскроют секреты игрового мира, и столкнуться с препятствиями, которые необходимо преодолеть. Попутно ищите спрятанные коллекционные предметы, чтобы похвастаться друзьям.