Вторая часть уже совсем забыта.

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Команда разработчиков из Bamtang Games анонсировала новый проект Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway для всех актуальных платформ: PlayStation 5/4, Xbox Series/One, Switch и ПК. Выпуск тайтла запланирован на осень текущего года.

Создатели целиком пересмотрели концепцию Nickelodeon Kart Racers, и возвращаются со свежим геймплеем. Тайтл включает в себя еще больше героев и миров, чем было в прошлых проектах. Во-первых, присутствует полная оригинальная озвучка для 40 легендарных персонажей из мультфильмов. Во-вторых, 36 уникальных локаций созданных по вселенной Nickelodeon.

Озвучка это дело одно, а вот сами модельки персонажей совсем другое. Если разработчики смогли озвучить только 40 героев, то самих персонажей в игре в два раза больше - 90. Каждый из героев имеет уникальные способности.

Уже заявлена поддержка многопользовательской игры, как по сети, так и локальная. Присутствует игра с разделенным экраном. Разработчики позволили игрокам создавать свой собственный стиль, разукрашивая детали картов.

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Вторая часть вышла 1 декабря 2020 года в Steam, однако сейчас не пользуется большой популярностью. В игру буквально никто не играет, онлайн составляет всего пару человек.