Апдейт больше похож на дополнение.

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Атмосферный научно-фантастический экшен хоррор Hidden Deep получил крупное обновление под названием Kill it With Fire. Апдейт больше походит на дополнение, однако разработчики решили выпустить его в виде бесплатного апдейта. Патч вводит в проект новых монстров, оружие, локации и NPC. В честь релиза крупного апдейта, разработчик Cogwheel Software запустил крупную скидку в виде 60% на выходные. Проект продается по цене в 239 рублей.

Апдейт вводит в тайтл трех монстров, которые добавляют опасности на секретный объект. У каждого врага есть своя "фишка", например клопы создают гнезда, и при побеге вы можете случайно напороться на одно из них. Оно серьезно замедлит вас, и скорее всего, персонаж мучительно погибнет в зубах у зомбиподобных трансморфов.

Однако разработчики предусмотрели и вооружение против новых монстров — жаркий огнемет, который выжигает все живое из полумертвых существ. В апдейте добавили несколько видов огнестрельного оружия разных типов, среди них есть дробовик, малокалиберный пистолет и пистолет-пулемет для любителей пострелушек в закрытых помещениях.

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Масштабное обновление принесло не только предметы, но и NPC со своими заданиями. В этом апдейте, они оказались довольно дружелюбны по отношению к игрокам, однако, в будущем разработчики собираются ввести "злых NPC".