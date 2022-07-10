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Наконец модификация Skyrim Together Reborn стала доступна для всех желающих поиграть в ролевую игру от Bethesda вместе со своими друзьями. Переработка модификации значительно улучшает функционал, по сравнению с прошлой версией мода.
Напомню, что на прошлой неделе команда создателей сообщила о финальной стадии работы над модом, однако в тот момент моддеры были уверены в том, что модификация выйдет в бета-версию. Однако на удивление всего сообщества, моддеры за несколько дней успели ввести важные изменения, и модификация получила полный релиз с версией 1.0.
У мода все еще имеются неприятные моменты, в основном связанны они из-за того, что это модификация, а не официальное обновление от разработчиков. Так, в качестве лидера должен выступать только один игрок. Только лидер может получить квест у персонажей, и вообще взаимодействовать с миром в плане общения. Если другой игрок захочет лидера, и произойдет так званый "обмен", может нарушиться вся работа модификации, и прохождение будет забаговано. В этом случае придется полностью перезапускать сессию. В остальном группе доступны все самые увлекательные действия в мире Skyrim: сражения с монстрами, сбор предметов, и зачистка подземелий. Разработчики рекомендуют почаще сохраняться, чтобы не потерять актуальный прогресс в случае ошибок.