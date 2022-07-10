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Ролевая игра Tower of Fantasy достигла 1 миллиона регистраций
В подсчете участвуют платформы Steam, Epic Games Store, Google Play и App Store.
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Команда разработчиков из студии Hotta Studio объявила, что на момент 9 июля было зарегистрировано более миллиона игроков для игры в Tower Fantasy. В этом подсчете участвуют все доступные платформы: ПК, Android и iOS. Запуск ролевой игры запланирован на третий квартал текущего года. Издателем проекта выступает Level Infinite. Кстати, буквально вчера Level Infinite анонсировала новый условно-бесплатный шутер "4 против 4 против 4"  ALARA Prime.

Tower of Fantasy - ролевая экшен игра в аниме стиле. Создатели обещают захватывающий открытый мир, полный неизвестных инопланетных существ и красивых видов. Мир наполнен футуристическими сооружениями. Разработчики создали несколько десятков уникальных персонажей со своей историей, а также выдали уникальное вооружение для каждого из героев. Комбинируя оружие, можно найти свой собственный стиль игры. Прямо во время боя, за пару секунд можно сменить оружие на другое, и ударить врагов с новой силой.

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Искать приключения на свою голову в этом загадочном мире можно вместе со своими друзьями, игра требует постоянного подключения к серверам. Создатели подготовили десятки уникальных врагов, различных размеров и форм. Русский язык не поддерживается.

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