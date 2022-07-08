2K, как всегда, не удивляет своими необдуманными поступками.

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Бредовое решение 2K вновь повторяется. Если в первый раз игроки простили, то сейчас история может сложиться несколько иначе. Напоминаю, что ПК-версия NBA 2K22 была портом с консолей прошлого поколения, из-за чего не получила всех технических и графических улучшений, которые были доступны на некстген консолях. Видимо, тот же сюжет повторится с NBA 2K23.

Дело в том, что компания 2K подтвердила, что следующая часть спортивного симулятора баскетбола на ПК снова станет портом с прошлого поколения консолей, тем самым вновь не получит графических улучшений. Все технические решения будут доступны только покупателям некстген консолей, они и почувствуют полное наслаждение от проекта, тогда как пользователи ПК в прямом смысле получают тот же самый проект, с новым режимом.

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Разработчики сказали, что им самим неприятно принимать такое решение, однако им необходимо найти методы для оптимизации проекта на консолях PlayStation 5/Xbox Series. При этом они хотят, чтобы игровой процесс оставался максимально свежим и инновационным на всех доступных платформах. Абсолютно такое же обьяснение было дано в прошлом году. Скорее всего это вызовет большое недовольство у фанатов, однако изменить решение не получится, проект выходит через несколько месяцев. Надежда остается до выхода NBA 2K24...