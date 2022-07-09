Релиз запланирован на следующий год.

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Команда разработчиков из Passtech Games вместе с Nacon анонсировала приключенческий roguelike экшен с видом сверху Ravenswatch. Тайтл разрабатывается для PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Ранний доступ в Steam запланирован на следующий год. Уже заявлена поддержка русского языка, озвучка сделана только на английском языке.

Ravenswatch - приключенческий roguelike, который сочетает в себе напряженные бои с видом сверху и интересную историю. По словам разработчиков, игроки могут пережить эту историю несколько раз, в том числе вместе со своими друзьями. Заявлена поддержка кооператива до четырех человек, однако всю игру можно пройти в одиночку. Стиль тайтла очень похож на прошлую игру студии Curse of the Dead Gods.

Типичная модель жанра — реиграбельность, для получения всевозможных комбинаций в плане снаряжений и навыков, коих представлено на несколько десятков прохождений. Каждая новая партия будет на новом случайно сгенерированном мире, в котором рандомно появляются различные предметы и навыки. К сожалению, на этом информация по поводу проекта заканчивается. Ни точной даты выхода, ни системных требований, однако Nacon опубликовала трейлер, предлагаю ознакомиться с ним:

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