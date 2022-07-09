Естественно имеет место куча донатной косметики, это же Ubisoft.

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Вот наконец пришло время французам рассказывать о Skull and Bones - игре, которая не раз откладывалась разработчиками. За несколько дней Ubisoft рассказала кучу интересной информации, в том числе раскрыла дату выхода морской игры Skull and Bones, а также показала геймплей в подробностях.

Так как данная игра позиционируется как "игра-сервис", в ней будет много контента, в том числе платной косметики. Директор Терри Хан рассказал в прямом эфире, что контент будет добавляться в течение нескольких лет, естественно такие обновления будут доступны бесплатно. Опять, не забываем про платную косметику, которой будет довольно много. Примерно, как мы видим в условно-бесплатной Rainbow Six Siege.

Под словом "Контент" имеется в виду не только косметика, но и крупные мероприятия, сезонные пропуска, ивенты и тематические события. В первые месяцы ожидаются ивенты связанные с фракциями и корпорациями, такими как Compagnie Royale. Для противостояния им, придется иметь хорошее вооружение и пару тройку друзей, с аналогичными кораблями.

Релиз Skull and Bones запланирован на 8 ноября для Xbox Series, PlayStation 5, ПК. Ценовая политика в пределах нормы — от 60$ до 70$ в зависимости от платформы и региона.

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