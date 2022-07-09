Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Ubisoft обещает многолетнюю поддержку контентом Skull and Bones
Естественно имеет место куча донатной косметики, это же Ubisoft.
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
<b>3070 Gigabyte Gaming за 60 тр</b>
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3070 Ti MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр

реклама

Вот наконец пришло время французам рассказывать о Skull and Bones - игре, которая не раз откладывалась разработчиками. За несколько дней Ubisoft рассказала кучу интересной информации, в том числе раскрыла дату выхода морской игры Skull and Bones, а также показала геймплей в подробностях. 

Так как данная игра позиционируется как "игра-сервис", в ней будет много контента, в том числе платной косметики. Директор Терри Хан рассказал в прямом эфире, что контент будет добавляться в течение нескольких лет, естественно такие обновления будут доступны бесплатно. Опять, не забываем про платную косметику, которой будет довольно много. Примерно, как мы видим в условно-бесплатной Rainbow Six Siege.

Под словом "Контент" имеется в виду не только косметика, но и крупные мероприятия, сезонные пропуска, ивенты и тематические события. В первые месяцы ожидаются ивенты связанные с фракциями и корпорациями, такими как Compagnie Royale. Для противостояния им, придется иметь хорошее вооружение и пару тройку друзей, с аналогичными кораблями.

Релиз Skull and Bones запланирован на 8 ноября для Xbox Series, PlayStation 5, ПК. Ценовая политика в пределах нормы — от 60$ до 70$ в зависимости от платформы и региона.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b>
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ubisoft #skull and bones
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ubisoft показала дорожную карту на пятый год поддержки для The Division 2
Ubisoft работает над новыми частями Far Cry, Assassin's Creed и вселенной Tom Clancy's
Разработчики Anno 2070 продолжат поддерживать проект после закрытия серверов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая GeForce RTX 4070 за $500 окажется равна по производительности GeForce RTX 3090 за $1500 – HS
60
10 лет на одной видеокарте – на что способна Radeon HD 7970, которая стоит на Авито всего 6000р
38
Wargaming окончательно ушла из РФ и Беларуси – что ждёт World of Tanks и World of Warships
18
Новые игровые видеокарты NVIDIA GTX 1630 появились в российских магазинах - смотрим цену
31
Какой процессор купить, когда мало денег, но очень хочется собрать игровой ПК
13
NVIDIA откладывает релиз GeForce RTX 4090 на фоне криптозимы и избытка видеокарт на складах – MLID
33
Клиенты Тинькофф недовольны тем, что банк отдаст их деньги на благотворительность
5
Можно ли в РФ купить игровую видеокарту до 20 000р – топ 5 моделей для игр в разрешении 1080р
6
Российский и белорусский десант из программистов будет востребован у немцев
5
Цены на видеокарты растут за счет увеличения доходности майнеров
11
RTX 4070 за $450 будет мощнее RTX 3090 Ti за $2 000
24
"Аватар-2. Путь воды" - уже не фильм, еще не компьютерная игра
14
СМИ: Wargaming продала бизнес в Беларуси и России
17
Парные модули памяти удалось заставить работать в режиме DDR5-8430
3
Минфин США подготовил свод правил регулирования криптовалют, которому обязаны подчиняться все страны
14
Российский магазин назвал самые продаваемые видеокарты июля 2022г – топ 5 GPU NVIDIA и AMD
+
Лучшие игровые видеокарты лета 2022г – выбираем недорогие модели со скидками в магазинах РФ
7
Ubisoft работает над новыми частями Far Cry, Assassin's Creed и вселенной Tom Clancy's
5
Kraftway представила SSD с первым российским контроллером K1942VK018
41
Через сколько лет нужно менять процессор – выбираем оптимальные игровые модели до 20 000 рублей
22

Популярные статьи

7 простых советов, которые помогут Windows 10 и Windows 11 работать долго и стабильно
35
Краткий обзор накопителя Kingston A400 2.5"
121
Совершенствую систему охлаждения в MicroATX системе и делаю прочие незначительные доработки
93
Мои впечатления от игры Xenus II: Белое золото. Часть 1
8
О самых "самурайских" играх
36
Что можно собрать до 30 000 рублей на Aliexpress в июле 2022
9
Вынос гнезда подключения электросети из блока питания и для чего я это сделал
11

Сейчас обсуждают

Stanislav_i
12:19
Я тоже. Странное дело. Дикий первобытный сеттинг мне не особо нравится. И тем не менее, для меня, Primal оказалась одной из лучших игр серии. Не знаю, как так получается, но факт.
Мои впечатления от игры Xenus II: Белое золото. Часть 1
Almeka82
12:15
Этот бестолковый мессенджер ещё кому-то нужен? Хуже только Вайбер.
Профилем WhatsApp можно будет пользоваться на двух смартфонах
Xardazzz
12:11
Приветствую это предложение. Много лет пользуюсь Альфа банком, всё устраивает, комиссии за переводы разумные. Но так же есть зарплатная карта Сбера - комиссии за переводы там значительно выше. Недавн...
В России могут отменить комиссию за перевод денег между своими счетами в разных банках
kritik13
12:09
Наши пообещали скорейшую озвучку после выхода,если оно ещё и вылезет из под жопы Григоровича
В сети появилось видео с игровой консолью AYA NEO SLIDE в форм-факторе слайдера
Stanislav_i
12:07
Сходство имеется, но это на первый взгляд. Far Cry 1 это шутер в относительно открытом мире, иногда корридорный. Шикарная игра. Xenus 2 это RPG, со всеми её составляющими, с заданиями, поиском, загадк...
Мои впечатления от игры Xenus II: Белое золото. Часть 1
skydan
12:03
Первые 2 прошел еще на заре 2000х годов. Остальное шлак с графикой 2006 года
Разработчики Hitman 3 опубликовали дорожную карту на июль
Anglesmith
11:53
Так вот она, поставленная цель, оказывается! "ПК получился гораздо меньших размеров чем стандартные ATX системы". А владельцы mini-ITX и micro ATX корпусов не в курсе. "чистые комплектующие не будут...
Вынос гнезда подключения электросети из блока питания и для чего я это сделал
alivko1970
11:53
А то и значит, что с комфортом играю на максимальных настройках в игры, которые мне нравятся, а именно Battlefield 2042 и Warzone. Раньше имел монитор LG 43UD79-B, который без freesync premium и карт...
Через сколько лет нужно менять процессор – выбираем оптимальные игровые модели до 20 000 рублей
Tank
11:47
Не... зачем так деньги выкидывать. Скорее возьму Raspberry Pi 400, чтобы смотреть киношу и гамать в героев хватит.
Что можно собрать до 30 000 рублей на Aliexpress в июле 2022
Александр Ефимов
11:43
А тут все статьи в таком стиле. Крипта подорожала на 1% - ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ ВЗЛЕТ КРИПТЫ ПОТРЯС РЫНОК! Пока по всему миру майнеры жрут успокоительное пачками, глядя на курс крипты, авторы с этого сайта си...
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне роста курса Эфира на 15% - оптимальные модели июля 2022г
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем