PlayWay вновь начинает забрасывать игроков кучей симуляторов.

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Сегодня PlayWay сообщила о разработке нового симулятора - Fire Station Renovation. Проект представляет собой симулятор восстановления пожарного депо. Все начинается с того, что игрок прибывает на убитую, разрушенную старостью и катастрофами станцию. Первым делом игроку необходимо прибраться в сохранившихся комнатах. Разработчики обещают создать невероятно много мусора, даже больше чем в симуляторе уборщика. Далее начинается этап восстановления здания. Вы вправе выбирать любой цвет стен, покрытие пола, инструменты, и самое главное — автопарк из кучи доступной пожарной техники.

После ремонта вам предлагают начать восстанавливать пожарную технику (а вот и симулятор механика вдобавок к симулятору строителя и уборщика). Далее вы проходите все этапы тестирования восстановленного транспортного средства, и в конце концов обеспечиваете безопасность городка от пожара.

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После первого восстановленного здания, можно перейти к более крупному, естественно приобретая его. Далее начинается стандартная схема всех симуляторов от PlayWay, вам придется самому найти занятие, чтобы развлечь себя, также, как это сделано в Car Mechanic Simulator. Экспериментируйте с дизайном, фотографируйте отремонтированные станции или пытайтесь заработать, максимально экономя на ремонте.