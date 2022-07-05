Разработчики исправили проблемы с шинами на автомобилях.

реклама

Сегодня гоночный симулятор Automobilista 2 получил апдейт 1.3.8.1, в котором добавили бесплатное расширение с трассами Аргентины, и обновили физику автомобилей. Начнем с нового расширения: Argentinean Track Pack может получить любой владелец основной игры совершенно бесплатно через Steam в отделе покупки дополнений. Пак добавляет три новые трассы Аргентины — Буенос-Айрес, Кордоба и Termas Rio Rondo.

К сожалению, на этом все, каких нибудь автомобилей с южноамериканской атмосферой не добавили, но зато серьезно поменяли физику автомобилей. Даже маленькое изменение настройки шин может серьезно поменять движение по дороге, а разработчики как раз занялись исправлением проблем с шинами в игре, из-за чего пришлось полностью пересмотреть физику автомобилей гоночного симулятора.

анонсы и реклама Вдвое подешевела 6700XT в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3050 Gigabyte Aorus дешевле 40 тр 3070 Ti за 70 тр Gigabyte Vision -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 6800XT за 70 тр в Регарде -25% на RTX 3070 = дешевле 70тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 6700XT дешевле 50 тр - пора брать <b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b> Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

Automobilista 2 вышла 31 марта 2020 года и сейчас на нее действует скидка в 60% по случаю летней распродажи, она окончится 7 июля. До конца распродажи за игру просят 290 рублей, или 15,99 долларов США. Выгоднее всего брать игру в турецком магазине - 80 рублей. Есть только одна проблема — очень маленькое количество активных игроков в онлайне, из-за чего найти соперников будет довольно проблематично.