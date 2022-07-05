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Сегодня гоночный симулятор Automobilista 2 получил апдейт 1.3.8.1, в котором добавили бесплатное расширение с трассами Аргентины, и обновили физику автомобилей. Начнем с нового расширения: Argentinean Track Pack может получить любой владелец основной игры совершенно бесплатно через Steam в отделе покупки дополнений. Пак добавляет три новые трассы Аргентины — Буенос-Айрес, Кордоба и Termas Rio Rondo.
К сожалению, на этом все, каких нибудь автомобилей с южноамериканской атмосферой не добавили, но зато серьезно поменяли физику автомобилей. Даже маленькое изменение настройки шин может серьезно поменять движение по дороге, а разработчики как раз занялись исправлением проблем с шинами в игре, из-за чего пришлось полностью пересмотреть физику автомобилей гоночного симулятора.
Automobilista 2 вышла 31 марта 2020 года и сейчас на нее действует скидка в 60% по случаю летней распродажи, она окончится 7 июля. До конца распродажи за игру просят 290 рублей, или 15,99 долларов США. Выгоднее всего брать игру в турецком магазине - 80 рублей. Есть только одна проблема — очень маленькое количество активных игроков в онлайне, из-за чего найти соперников будет довольно проблематично.