На ПК игра доступна на протяжении трех месяцев.

Разработчик из Южной Кореи объявил, что проект HunterX в скором времени станет доступен для пользователей Nintendo Swtich, купить и загрузить тайтл можно будет через Nintendo Eshop в середине июля.

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Для игроков из Европы и Америки предварительные заказы откроются 7 июля, а вот для Азиатского региона только 14 июля. Полная версия для Азиатов станет доступна 20 июля, как и игрокам с Европы. Сейчас проектом могут насладиться любители ПК гейминга, игра доступна в Steam, да еще и по скидке в 15% из-за летней распродажи, которая окончится 7 июля.

HunterX - это приключенческий экшен с динамичной боевой системой. Разработчик утверждает, что игрокам не даст заскучать огромный таинственный мир, наполненный загадками и ордами дьяволов. Используя различные комбинации можно создать свой собственный стиль боя — свои блоки и парирования атак. Имеется система развития вашего персонажа, с каждым уровнем он будет становиться все сильнее с помощью специальных навыков.

В игре доступно более 170 видов предметов — это оружие, зелья, и другие предметы. В игре имеется поддержка русского языка, а оценки в основном положительные, хоть их не так много. Цена тоже приемлема - 306 рублей или 12,74 доллара.





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