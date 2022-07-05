Попытка составить конкуренцию FIFA.

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Разработчики серьезного футбольного симулятора Serious Fun Football объявили дату выхода игры в ранний доступ - 14 июля 2022 года.

Serious Fun Football с первого взгляда может показаться мультяшной и несерьезной игрой, куда ей до уровня FIFA. Также может показаться, что из-за этого в игре плохая физика или что-то в этом роде, однако послушайте разработчиков тайтла:

"Не позволяйте мультяшному внешнему виду нашей игры обмануть вас!" - из описания Steam.

Может показаться неубедительно? Тогда создатели предлагают короткий ролик из матча в проекте, он доступен в Steam. Если и этого будет недостаточно, есть возможность скачать бесплатную Demo версию и самому сыграть несколько пробных матчей, за данный промежуток времени вполне можно протестировать физику и поведение мяча. Не обращайте внимание на мультяшный стиль, и движение игроков на поле, главное здесь — мяч. В принципе поведения мяча даже не отстает от гиганта симулятора футбола FIFA, и может составить маленькую конкуренцию.

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Уже заявлена поддержка сетевого режима, одиночной игры, и даже игры на одном экране. Имеется несколько игровых режимов, кастомизация своей команды, игровая валюта и турниры с искусственным интеллектом, считай никаких отличий от FIFA.