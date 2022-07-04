Если сами разработчики не хотят делать, то это сделают преданные фанаты.

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На данный момент из-за политических причин студия GSC Game World из Украины полностью отказалась от введения русской озвучки в Stalker 2. Студия добавит только субтитры, но на помощь преданным фанатам пришла группа энтузиастов из GamesVoice, они рассматривают возможность добавить фанатскую озвучку после выхода проекта на ПК.

"GamesVoice заинтересована в S.T.A.L.K.E.R 2, и готова рассмотреть вероятность создания модификации. Несомненно, это произойдет ближе к релизу тайтла, и если эта инициатива не встретит помех со стороны инстанций, на которые мы не в силах воздействовать."

Сейчас остается много времени до релиза Stalker 2, так что ситуация может серьезно изменится, вплоть до того, что украинские разработчики поменяют решение, и все же введут локализацию. Напомню, что GamesVoice уже успели поработать на благо общества геймеров, они создали локализацию на ремейк Resident Evil 3, Control и другие проекты.

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Stalker 2 ожидается на ПК и консоль Xbox Series ближе к весне следующего года, хотя вероятность нового переноса довольно велика. До этого момента утверждать ничего нельзя, в том числе этого не может сделать GamesVoice.